Президент Ильхам Алиев в субботу поздравил Президента Мексики Энрике Пенья Ньето.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Мексикой будут и впредь развиваться на основе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – спокойствия и процветания», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az