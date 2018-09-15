Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал высокую оценку героизму Кавказской исламской армии, назвав исторической дату 15 сентября 1918 года, когда после ожесточенных боев был освобожден город Баку.

«Азербайджанский народ не забудет этого. Мы всегда будем чтить память павших», — сказал глава Азербайджанского государства, выступая на параде, посвященном 100-летию освобождения Баку от большевистско-дашнакских вооруженных формирований.

Азербайджанский лидер напомнил, что ровно век назад Кавказская исламская армия, возглавляемая Нури пашой, вместе с азербайджанскими добровольцами вошла в Баку.

Азербайджан и Турция сто лет назад также как и сегодня были вместе, подчеркнул Ильхам Алиев, выразив уверенность в том, что это единство продолжится и впредь.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в 1991 году страна вновь обрела независимость. «Турция стала первой страной, признавшей Азербайджан. Это показатель братства. Отношения Турции и Азербайджана находятся на самом высоком уровне. Примеров подобного сотрудничества в мире нет. Связи развиваются по всем направлениям», — констатировал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что в нынешнем году провел шесть встреч с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Каждая из этих встреч была важна. Политические связи находятся на самом высоком уровне. Растет товарооборот. Взаимные инвестиции достигли миллиардов долларов. Две страны реализовали успешные проекты. Баку и Анкара вновь формируют энергетическую и транспортную карту Евразии», — отметил президент.

Ильхам Алиев подчеркнул, что дружба Азербайджана и Турции непоколебима и вечна.

Minval.az