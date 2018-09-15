Volkswagen of America объявил о прекращении производства модели Beetle («жук»), ставшей визитной карточкой компании. Как говорится в сообщении компании, производство будет прекращено в 2019 году. Тогда же будут выпущены две новые модели, которые закроют линейку, — Final Edition SE и Final Edition SEL.

Как заявил президент Volkswagen of America Хинрих Вебкен, компания планирует стать автопроизводителем, ориентированным на семью. Классический «жук» в эту модель не вписывается, однако прощание с «настоящей иконой автомобильного мира» решено торжественно отпраздновать.

На заводе в Мексике выпустят две заключительные модели, каждая из которых будет доступна в двух вариантах — с кузовами кабриолет и купе. Цена на Final Edition SE будет начинаться от 23 045 долларов, на Final Edition SEL — от 25995 долларов.

Производство «жука» началось в 1938 году в Третьем рейхе. В США модель попала в 1949-м. Всего было продано порядка 21,5 миллионов автомобилей этой марки.

Minval.az