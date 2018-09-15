Ночная работа представляет смертельную угрозу для женщин. Речь идет о 10-часовой ночной смене более трех ночей в неделю. К такому выводу пришли ученые из Канады, сообщает MedicalXpress.

Согласно исследование, в котором приняли участие 13 тысяч женщин в возрасте от 55 до 59 лет из Канады, Австралии, Франции, Испании и Германии такой график увеличивает риск развития рака молочной железы до 80%.

Ученые считают, что работа в ночное время суток прерывает выработку у женщин мелатонина, который обладает противоопухолевым действием.

В результате у 6,1 тысячи испытуемых был обнаружен рак молочной железы. При этом для восстановления выработки мелатонина после увольнения женщине понадобится два года.

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