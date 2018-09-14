США ужесточили санкции против Ирана, внеся в чёрный список авиакомпанию My Aviation Company Limited, которая базируется в Таиланде. Об обновлённых ограничительных мерах сообщает американский Минфин.

Вашингтон заявляет, что My Aviation Company Limited вела дела с иранской авиакомпанией Mahan Air, которая находится под санкциями.

В итоге Минфин США решил заморозить собственность My Aviation Company Limited, которую авиакомпания может иметь на территории страны, а заодно запретил проводить финансовые операции с её участием.

Minval.az