Выступая в одном из крупнейших городов Швеции, где проживают множество иммигрантов, духовный лидер Тибета Далай-лама заявил, что Европа должна принимать мигрантов и помогать им, но в конечном итоге приезжие должны возвращаться в свои родные страны, чтобы заниматься их развитием. При этом, как отмечает ИноТВ, и сам Далай-лама — по сути беженец.

Духовный лидер Тибета Далай-лама заявил перед собравшимися в Мальмё, что беженцы должны возвращаться в свои родные страны, чтобы заниматься их восстановлением, пишет The Local. Мальмё — третий по величине город Швеции, в котором проживает большое количество иммигрантов.

По словам Далай-ламы, Европа обладает «моральной ответственностью» за то, чтобы помочь беженцам, жизни которых угрожает реальная опасность. «Принять их, помочь им, обучить их… но в конечном счёте они должны развивать собственную страну», — приводит издание слова 83-летнего лидера, который и сам бежал со своей родины.

«Я думаю, что Европа принадлежит европейцам», — подытожил Далай-лама.

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