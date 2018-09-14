Гражданин Азербайджана, прилетевший рейсом Дубай-Баку, проходя таможенный досмотр, был опрошен в соответствующем порядке, и сказал, что кроме телевизора, двух ноутбуков и мобильного телефона у него нет других товаров, которые подлежат обязательному декларированию, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в пятницу.

Однако при проверке багажа гражданина рентгеновским аппаратом на мониторе появились изображения коробок мобильных телефонов, поэтому багаж был перепроверен. Когда у гражданина спросили о пустых коробках от мобильных телефонов, он сказал, что сами телефоны находятся в Баку. Затем был произведен его личный досмотр, во время которого были обнаружены спрятанные в носках десять мобильных телефонов марки «İphone X 64 GB» – по пять в каждом носке.

По факту проводится расследование.

Minval.az