Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу в Баку председателя и главного исполнительного директора компании TOTAL Патрика Пуянне, сообщает сайт главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу в Баку председателя и главного исполнительного директора компании TOTAL Патрика Пуянне, сообщает сайт главы государства.
Дата: 2018/09/14 15:30
Раздел: Мир
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