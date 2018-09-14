На ряде станций метро в Баку 18 сентября состоятся концерты.

Об этом сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По словам главы пресс-службы, традиционное мероприятие приурочено ко Дню национальной музыки.

Концерты будут проведены на четырех станциях метро с наибольшим пассажиропотоком: с 11:00 до 12:00 на станции «Ичеришехер», с 12:00 до 13:30 – на станции «Сахиль», с 13:00 до 14:30 – на станции «28 мая», с 14:00 до 15:30 – на станции «Эльмляр Академиясы».

Программа концертов включает как национальную, так и классическую музыку.

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