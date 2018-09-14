Гражданин Азербайджана погиб в аварии в Турции.

Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в квартале Тахталы района Нилюфер турецкого города Бурса.

Работавший в частном фермерском хозяйстве житель Ширвана Сеидов Рауф Рагим оглу 1988 г.р., находившийся за рулем трактора, потерял управление при развороте, в результате чего трактор вместе с находившимся внутри водителем, перевернувшись, упал в овраг. Р.Сеидов погиб.

Ожидается, что тело погибшего доставят из Турции сегодня.

По словам родственников погибшего, 15 сентября Р.Сеидову должно было исполниться 30 лет.

Факт расследуется правоохранительными органами Бурсы.

Minval.az