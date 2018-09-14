Падение курса турецкой лиры – последствия отказа Анкары от выполнения требований властей США, проявивших неуважение к суверенитету Турции. То есть причина падения курса нацвалюты сугубо политическая.

Как передает «Анадолу», об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре.

По словам президента, то, с чем столкнулась сегодня Турция, говорит о том, что ни одна страна не в силах обеспечить свою полную политическую и экономическую безопасность.

«Вначале власти считали, что причиной обесценивания турецкой лиры является неопределенность в период подготовки к досрочным президентским и парламентским выборам 24 июня в Турции. Однако оценивать последовавшие за этим процессы с этой точки зрения было бы нельзя. Тот факт, что в июле валютный курс не менялся, а в августе курс турецкой лиры к доллару резко упал до уровня 7TL/1$, свидетельствует о попытках подорвать стабильность экономики Турции», — рассказал глава государства.

В данной связи Эрдоган подчеркнул, что его терпение иссякает. Анкара не будет сидеть сложа руки перед попытками давления извне, подчеркнул он.

По его словам, ответом Турции на попытки подорвать ее экономику посредством манипуляций на финансовом рынке должны стать рост экспорта, производства и занятости.

Эрдоган отметил, что все сбережения должны аккумулироваться в турецкой лире. При этом важно переводить активы из иностранной валюты в турецкую лиру.

Президент призвал сограждан доверять национальной валюте. «Обращаюсь к гражданам: доверяйте турецкой лире! Тем, кто не имеет дела с импортом и экспортом, не нужна иностранная валюта», — сказал Эрдоган.

Президент сообщил об отсутствии проблем в сферах услуг, образования и здравоохранения. Государство обеспечивает школы учебниками, и в Турции есть все лекарства в достаточных объемах, пояснил глава государства.

Эрдоган выразил уверенность в том, что Турция в скором времени преодолеет негатив в экономике. Однако мы не забудем ни тех, кто пытался нажиться на проблемах, ни тех, кто проявил самоотверженность и поддержал Турцию в трудную минуту, пообещал президент.

«Турция переживает сложный период. Именно в такие времена становится ясно, кто предает страну и народ, наживаясь на бедах соотечественников, а кто делает все возможное для роста производства и занятости, продолжая инвестировать в экономику. Мы узнаем о людях, которые ставят интересы Турции и народа выше личных интересов», — сказал Эрдоган.

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