15 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 35-40%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 24-25 градусов тепла. Будет преобладать умеренный южный ветер.

В районах Азербайджана завтра осадки в основном не ожидаются. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

МЭПР предупреждает, что с вечера 17 сентября начиная с северных и западных районов и до полудня 22 сентября на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди. В некоторых местах возможны ливни, есть вероятность града. Будет преобладать западный ветер, временами усиливающийся на отдельных территориях. Температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов. В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные наводнения и сели.

Minval.az