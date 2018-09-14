Два российских агента пытались вести слежку за лабораторией в швейцарском Шпице, которая занимается защитой населения от угроз ядерного и химического оружия. Об этом сообщает местная газета Tages Anzeiger.

По ее информации, агентов задержали в Гааге. Это произошло весной 2018 года незадолго до отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Точная дата и обстоятельства задержания агентов неизвестны.

После задержания их депортировали в Россию. Анонимные источники газеты рассказали, что у агентов нашли «шпионское оборудование». Какое конкретно, не уточняется. Также не сообщается, зачем они пытались наладить слежку за лабораторией. В ней самой не смогли прокомментировать эту информацию.

Швейцарская Федеральная служба разведки подтвердила, что знает о задержании в Нидерландах двух российских шпионов. Представитель ведомства Изабель Грабер отметила, что служба принимала активное участие в операции вместе с голландскими и британскими партнерами. Задержание, как уточнила Грабер, предотвратило «незаконные действия в отношении критической швейцарской инфраструктуры».

Лаборатория в Шпице изучала вещество, которое применили для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В апреле лабораторию упоминал глава МИД России Сергей Лавров. Сославшись на выводы швейцарских экспертов, он сказал, что для отравления Скрипалей применили не «Новичок», а вещество BZ, работы над которым вели спецслужбы Великобритании и США. При этом в самой лаборатории сообщили, что выводы британских экспертов о том, что при отравлении Скрипалей применили именно «Новичок», не подлежат сомнению.

Скрипалей отравили в начале марта в Солсбери. Британские правоохранительные органы установили, что к отравлению причасты двое россиян, которых следствие считает сотрудниками ГРУ, — Руслан Боширов и Александр Петров. Накануне, 13 сентября, было опубликовано их интервью главному редактору телеканала Russia Today Маргарите Симоньян. В нем они сообщили, что работают в фитнес-индустрии, а в Солсбери приехали как туристы.

Minval.az