Госсекретарь США Майк Помпео обвинил духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в том, что тот променивает притесняемых мусульман на нефть. Об этом он написал в своем Twitter.

«Хаменеи мнит себя лидером исламского мира, но его правительство полностью игнорирует то, что Китай — главный покупатель иранской нефти — преследует и отправляет в заключение сотни тысяч мусульман», — заявил он.

.@khamenei_ir fancies himself the leader of the Islamic world, but his regime has been totally silent as China—the top buyer of #Iran’s oil—has persecuted and detained hundreds of thousands of its Muslim citizens. رژیم_ریاکار#

