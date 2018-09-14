Неделю назад в СМИ была опубликована новость о том, что в Исмаиллинском районе завелся некий фетишист, ворующий с бельевых веревок женское нижнее белье.

Но не смотря на то, что и публикация прошла, и полиция принимает розыскные меры, этот человек неуловим. По словам свидетелей, он «появляется ниоткуда» и уходит в «никуда» (прихватив заодно женские трусики).

В редакцию «Минвала» поступил тревожный звонок от жителей села Ивановка, рассказавших в ходе беседы про состоявшуюся 13 сентября полицейскую облаву, а также о том, что на охоту за фетишистом вышли все мужчины села.

— Наши женщины боятся выйти на улицу или во двор. Те, кто видел этого человека, дают точное описание его примет: очень высокого роста, бородатый, и главное – носит камуфляж. Самым интересным является факт, что, несмотря на такие яркие приметы, столь удобные для наружного наблюдения, ни полиция, ни жители не могут его найти.

Сегодня мужская половина населения Ивановки и близлежащих сел Исмаиллинского района прочешут вместе с полицией пустующие дома, выставленные на продажу, а так же обойдут территории лугов, гористой лесозоны и полей.

— Я стояла у окна, когда во дворе неожиданно появился огромного роста мужчина в военной форме, — рассказывает Зинаида Машкова. – Он подошел к веревке и начал снимать мое белье. Я была дома одна, и сильно испугалась, что если я закричу, он вломится в дом и убьет меня. Или изнасилует, ведь что еще можно ждать от человека, ворующего женское нижнее белье! Мне рассказывали несколько дней назад о том, что такой человек существует, но я не поверила, подумала – байки, сплетни. И вдруг сама убедилась в его существовании. У нас мало кто запирает двери в селе, но сейчас просто баррикадируемся. Наши мужчины постоянно начеку. Но этот маньяк словно смеется над всеми. Вы думаете, он не знает, что его ищет полиция и за ним охотятся наши мужчины? Знает он все прекрасно, потому что тут такой шум поднялся, а ему хоть бы хны.

Жителям сел неизвестно, откуда взялся этот бородатый маньяк в камуфляже, кто и почему ворует женское нижнее белье, но за неуловимость успели окрестить фетишиста маньяком-призраком.

Отметим, что ученые до сих пор не могут четко назвать причины фетишизма, объясняя его то все той же детской травмой, то комплексами и неуверенностью в себе.

В основном к фетишизму склонны мужчины — возможно, потому, что они действительно любят глазами? Чаще всего их фетишами становятся обувь на шпильке, женское белье (часто ношеное).

Например, известен случай, когда один японец был так помешан на женской обуви, что регулярно, два раза в неделю, выходил на охоту за женскими туфельками, причем обычно брал только одну и почему-то только на левую ногу. Когда его все же вычислили, то бедолага признался, что осознавал незаконность своих действий, но просто ничего не мог с собой поделать.

Я.М.

Minval.az