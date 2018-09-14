Facebook начнет проверять достоверность информации на фотографиях и видеороликах.

Как передает Газета.ру со ссылкой на The Wall Street Journal, такой шаг направлен на борьбу с «российскими пропагандистами», которые якобы распространяют фейковые новости. В Facebook заявили, что над проверкой фактов будут работать как алгоритмы, так и люди.

«Чтобы бороться с дезинформацией, мы должны уметь проверять достоверность сведений во всех типах контента», — заявила менеджер по продукции Тесса Лайонс.

Кроме того, о недостоверных сведениях на фотографиях и видео смогут сообщать и пользователи соцсети.

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