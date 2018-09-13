Соединенные Штаты не сворачивают свое военное присутствие на авиабазе Инджирлик в Турции. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

«США не сворачивают свое присутствие в Турции. Соединенные Штаты в течение десятилетий использовали [базу] Инджирлик и продолжат это делать при поддержке нашего союзника по НАТО — Турции. Турция является союзником по НАТО и надежным партнером в коалиции по борьбе с ИГ», — сказал он.

Ранее греческий телеканал ANT1 сообщил о том, что США, по всей видимости, полностью покидают базу Инджирлик в Турции и готовят взамен новую военную авиабазу в Греции.

Minval.az