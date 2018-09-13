В Азербайджане физические и юридические лица смогут оплачивать арендную плату посредством пластиковых карт.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении Госкомитета по вопросам имущества, распространенном в четверг.

Как говорится в сообщении, речь идет об электронной услуге «Оплата арендной платы по договорам на предоставление в аренду государственного имущества».

Этой интерактивной услугой могут пользоваться физические и юридические лица, государственные органы и муниципалитеты.

Чтобы воспользоваться электронной услугой необходимо войти на портал www.e-emdk.gov.az

Кроме того, посредством службы 9193 SMS граждане могут узнать о задолженности по арендной плате.

Minval.az