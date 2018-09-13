В четверг, 13 сентября, власти индийского штата Телингана уточнили количество жертв автокатастрофы, которая произошла двумя днями ранее на дороге, ведущей к храму Кондагатту. В больницах скончались еще четверо пострадавших. В результате погиб 61 человек. Это крупнейшая катастрофа с автобусом в истории.

Отмечается, что всего в автобусе ехали 86 пассажиров, хотя их допустимое число не должно превышать 60 человек. Большинство из них были паломниками-индуистами. Кондагатту должен был стать одной из остановок на их пути.

Полиция считает, что в трагедии виновен водитель автобуса. Он превысил скорость и не справился с управлением. В результате автобус слетел с дороги в кювет. Спасателям приходилось с трудом вытаскивать тела из искореженного автобуса.

Власти штата распорядились выделить компенсацию родственникам жертв. Каждая семья получит по 500 тысяч рупий (6 900 долларов) за одного погибшего.

В Индии автомобильные аварии происходят каждые четыре минуты. Но трагедия в Телингане выделяется на общем фоне прежде всего числом погибших.

Minval.az