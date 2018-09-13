Ракеты дальностью две тысячи километров, разработанные Ираном, предоставляют Тегерану уникальные возможности для защиты страны.

Как передает ТАСС, об этом в четверг заявил командующий Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари.

«Ракеты дальностью две тысячи километров предоставили Исламской Республике Иран уникальные возможности. Теперь вооруженные силы нашей страны способны дать отпор мировому империализму», — цитирует слова Джафари агентство Tasnim.

Он добавил, что недавние ракетные удары по Ираку «позволили иранской армии отомстить за гибель солдат на территории Иранского Курдистана». «Уничтожение террористов посылает ясный сигнал нашим врагам, которые полагают, что могут воплотить в жизнь свои коварные планы», — добавил он.

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