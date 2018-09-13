Дочка известной поп-дивы Лурдес Мария Чикконе-Леон, известная своей любовью к необычным образам, и на модном показе появилась в весьма эксцентричном наряде.

21-летняя Лурдес выбрала для дефиле одежду от бренда спортивной одежды Gypsy Sport, пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Mail. И внимание привлечь ей точно удалось.

Цветные перья в волосах, блёстки на теле, бутафорские очки с крошечными стёклами. Грудь едва прикрывает странная конструкция из ракушек и цепей.

Но самое интересное ниже. Чёрные трусы выглядывают из-под штанов — в стиле «модниц» 2000-х. А огромные джинсы с заниженной талией почти полностью изодраны в клочья. Завершают образ массивные белые кроссовки.

Но самая пикантная деталь — вольная растительность на ногах девушки. Очевидно, так она выступает за естественность.

Ранее Лурдес уже демонстрировала поклонникам свои «натуральные» подмышки — например, когда снималась в рекламе для Vogue.

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