В Баку во время осмотра женщины гинеколог обнаружила во влагалище насекомое.

Как сообщает Qafqazinfo, случай произошел в госпитале Avrasiya. Так, хирург-гинеколог Наза Гурбанова во время осмотра пациентки обнаружила насекомое во влагалище пациентки и извлекла его.

По словам врача, ее пациентка не чувствовала никакого беспокойства и просто пришла на плановый осмотр. Как отметила врач, с таким случаем она сталкивается впервые.

Отмечается, что ни пациентка, ни врач не знают, как насекомое попало во влагалище.

Minval.az