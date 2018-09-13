Сотрудники Регионального управления экологии и природных ресурсов номер 3 министерства экологии и природных ресурсов на территории села Узунбабалы Нефтчалинского района задержали троих человек, пытавшихся охотиться без наличия соответствующего разрешения.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

В ходе разбирательства выяснилось, что охотиться пытались подданные Королевства Саудовской Аравии Абдулрахман Фахад А Алмехемид, Нассер Салех Х Алнууайсер, Фахад Сулаиман И Алхумаид. У них изъято 3 охотничьих ружья, 50 патронов.

Каждый из виновных в административном порядке был оштрафован на сумму 2000 манатов.

Minval.az