Увольнение из польского МИД выпускников МГИМО — давняя практика, заявил посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк. По его словам, в Варшаве это считают очевидным, и, скорее всего, так продолжится и в будущем. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Считается, что раз они обучались еще в Советском союзе, нежелательно, чтобы они занимали руководящие посты в МИД. Это практика, которая сложилась много лет тому назад», — пояснил дипломат.

Он отметил, что СМИ передают эту информацию как новость, хотя она давно уже не является новостью. «Мне кажется, (…) это было взято из одного интервью нашего министра иностранных дел, который сказал, что они когда-то были уже уволены», — отметил Марчиняк.

Minval.az