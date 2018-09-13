Турецкая армия усиливает военное присутствие на границе с Сирией, а также укрепляет свои позиции в Идлибе, который контролируется сирийской оппозицией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Турции и среди сирийской оппозиции.

Источник в турецких силовых структурах рассказал, что военные Турции укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба. При этом три других источника сообщили, что военные были направлены только на границу между странами.

«У нас есть там военное присутствие, и если на [нас] нападут, мы будем расценивать это как атаку на Турцию, последует соответствующий военный ответ», — сказал источник.

Мустафа Сераджи, высокопоставленный источник среди сирийской оппозиции, добавил, что в Идлиб прибыли «десятки» боевых машин и «сотни» бойцов спецназа.

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