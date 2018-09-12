Европарламент впервые в истории запустил процедуру наказания правительства одной из стран ЕС — Венгрии — за нарушение принципа разделения властей, ущемление политических свобод и коррупцию, сообщает Би-би-си.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в дебатах по докладу и резолюции Европарламента, обвинил евродепутатов в том, что они хотят наказать его страну за борьбу против иммиграции и то, что сам Орбан называет защитой христианских ценностей.

Описывая Венгрию как защитницу восточных рубежей Европы, Орбан вспомнил и о восстании 1956 года против советского владычества.

Оппоненты Орбана возразили ему, что в докладе Европарламента о ситуации в Венгрии говорится о покушениях на независимость судебной власти, ущемлении свободы прессы, а также о злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза.

Реальное наказание в виде временного лишения права голоса Венгрии, однако, в ближайшее время не грозит.

В своей резолюции Европарламент призывает Европейский совет начать процедуру в отношении Венгрии по части первой статьи 7 Договора о Европейском союзе, а в этой части говорится о рекомендациях стране по поводу исправления обнаруженных нарушений.

Далее в статье 7 описаны несколько шагов до введения санкций в виде лишения права голоса, и на каких-то из этих этапов решения принимаются квалифицированным большинством, но на одном нужен полный консенсус.

При этом у Венгрии есть союзник — Польша в лице правящей партии Право и Справедливость (ПиС). Против Польши запущена похожая процедура (только запустила ее Еврокомиссия, а не Европарламент), и Виктор Орбан пообещал наложить вето на любые попытки наказать Польшу. В ответ ПиС защищает Венгрию.

«Вы обвиняете не правительство, вы обвиняете всю страну, Венгрию, которая является членом христианского сообщества уже тысячу лет […], страну, которая сопротивлялась крупнейшей в истории армии — Советской армии — и проливала кровь за Европу!» — заявил Виктор Орбан в Европарламенте.

«Доклад оскорбляет венгерского избирателя, — продолжил лидер партии «Фидес», получившей большинство на выборах этой весной. — Да, мы имеем разные взгляды на христианское наследие и христианские ценности, наши взгляды на миграцию радикально расходятся, но это не повод вешать ярлыки и исключать страну из процесса принятия решений в Евросоюзе».

В заключение Виктор Орбан заявил, что продолжит свою политику борьбы с иммиграцией: «Мы защитили Венгрию и защитим Европу».

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