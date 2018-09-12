Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила Россию и Иран о «крайне серьёзных последствиях», которые могут наступить в случае, если они продолжат наносить авиаудары по последнему удерживаемому «повстанцами» региону в Сирии — провинции Идлиб, сообщает CNN. Она также подчеркнула, что Вашингтон ответит на любое использование химоружия в этой стране.

«Если Асад, Россия и Иран продолжат двигаться по тому пути, на который они встали, последствия будут крайне серьёзными, — заявила она. — Я также хочу повторить то, что я сказала на прошлой неделе режиму Асада и всем остальным, кто подумывает о применении химоружия в Сирии. Когда мы, США, говорили, что ответим на использование химического оружия, мы доводили дело до логического конца. Мы не отступаем от этого предупреждения».

В ходе заседания Совбеза ООН Хейли также заявила о том, что в этом году «мир наблюдает явную военную эскалацию» со стороны России и «сирийского режима», которые провели более 100 ударов с использованием «бочковых бомб, ракет и артиллерии» в попытке отвоевать последний оплот повстанцев после более семи лет войны.

Хейли обвинила Россию и Иран в том, что они не проявляют особого интереса к политическому урегулированию, и назвала их действия типичными для «трусов, заинтересованных в кровавых военных завоеваниях».

Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ на угрозы Хейли заявил о том, что у Дамаска нет химического оружия. Он также подчеркнул, что, с политической и гуманитарной точек зрения, для режима Асада было бы глупостью применять подобные вооружения, поскольку это побудило бы США и другие страны нанести удар по Сирии.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, между тем, отказался отвечать на вопрос о том, станут ли Соединённые Штаты предпринимать военные действия против сирийского режима в случае, если Дамаск применит химическое оружие.

«Я не собираюсь говорить наперёд миру о том, что мы собираемся делать. Это не в моём стиле», — указал глава Пентагона.

Тем не менее он подчеркнул, что сирийский лидер Башар Асад был предупреждён, сообщает ИноТВ.

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