Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью и днем составит 55-65%.

13 сентября на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 24-25 градусов тепла. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

В районах Азербайджана 13 сентября в основном пройдет без осадков, однако ночью в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди, есть вероятность грозы. Будет преобладать западный ветер, который в отдельных местах будет усиливаться ночью и днем.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 20-24 градуса тепла.

Minval.az