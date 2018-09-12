Наиболее несчастливой страной в мире исследователи назвали Центральноафриканскую республику, где боевые действия между различными группировками заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома.

Об этом свидетельствуют данные опроса института Gallup, передает РИА-Новости.

Указано, что ЦАР оказалась одной из 11 стран, в которой большинство населения испытывало в предыдущий день «много физической боли». Почти все из этих 11 стран находятся к югу от Сахары в Африке.

На втором месте по уровню несчастья идет Ирак с показателем 59%. Кроме того, в списке есть Южный Судан (несчастливые 55% населения), Египет (47%) и Иран (45%).

Лидерами по положительным эмоциям стали латиноамериканские страны. Так, первые три места в рейтинге самых счастливых стран заняли Парагвай (85% населения), Колумбия и Сальвадор (по 82%).

В целом, по данным социологов, уровень счастья в мире в 2017 году находился на самом низком уровне за последнее десятилетие. Число людей, которые говорят, что испытывают стресс и беспокойство, растет.

Социологи спросили взрослых людей в 147 странах о том, чувствовали ли они положительные эмоции днем ранее. Всего исследователи провели более 145 тыс. интервью. Как минимум 70% людей сказали, что чувствовали счастье, улыбались или много смеялись.

Gallup ведет исследования уровня счастья в мире с 2006 года, и по сравнению с результатами предыдущих лет показатель 2017 года — худший.

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