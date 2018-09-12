Писательницу Нэнси Крэмптон Брофи, автора рассказа-пособия «Как убить своего мужа», обвинили в убийстве своего супруга Дэниела Брофи.

68-летняя женщина написала пособие по убийству в 2011 году. Рассказ был опубликован на сайте See Jane Publish, однако в настоящее время он удален, сообщает РБК.

Отмечается, что в работе Брофи описывала возможные орудия убийства и предлагала мотивы совершения преступления.

Убийство 63-летнего Дэниела произошло 2 июня. Мужчина получил смертельное ранение из огнестрельного оружия в Кулинарном институте Орегона в Портленде, где проработал более десяти лет.

После трех месяцев расследований полиция задержала Нэнси по подозрению в убийстве. Писательницу также обвинили в незаконном использовании огнестрельного оружия.

Нэнси Брофи также написала романы «Ад в сердце» и «Не тот полицейский».

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