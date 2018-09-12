Сотрудники турецкой разведки доставили из Сирии Юсуфа Назика — организатора кровавого теракта 2013 года в турецком районе Рейханлы.

Как передает «Анадолу», организатор теракта, унесшего жизни 53 человек, схвачен сотрудниками разведслужб в сирийской провинции Лазкийе.

Сообщается, что Юсуф Назик тесно сотрудничал с сирийскими спецслужбами и направлял исполнителей теракта.

Операция по задержанию опасного террориста осуществлена сотрудниками турецких спецслужб в сирийском городе Лазкие.

Юсуф Назик был включен МВД Турции в «синий список» особо опасных преступников и уже доставлен в Турцию.

Террориста доставили безопасными путями в Турцию, где уже допросили.

В ходе предварительного допроса, Назик признался, что действовал по указке спецслужб Сирии.

По его словам, после анализа вероятных районов организации теракта, из Сирии в Турцию было доставлено взрывное устройство. По указанию Назика, взрывчатые вещества были погружены в две машины и переправлены через границу.

Назик признался следствию, что спланировал теракт в Рейханлы вместе с «друзъями».

«Я не смог сбежать от турецкого правосудия. Раскаиваюсь. Меня схватили и привезли из Сирии. Обращаюсь к друзьям в Сирии – пока не поздно прекратите преступную деятельность. Обращаюсь также к Дамаску – Турция сильная страна и, безусловно, добьется привлечения к ответу всех антитурецких преступлений», — сказал террорист.

В Анкаре сообщили, что операция по захвату террориста была проведена турецкими спецслужбами без поддержки спецслужб какого-либо иностранного государства.

Это уже не первая успешная операция спецслужб Турции за рубежом. Вслед за предотвращением попытки переворота 15 июля 2016 года, сотрудники спецслужб Турции доставили на родину многих террористов, в том числе сторонников террористического течения Фетуллаха Гюлена.

Теракт в населенном пункте Рейханлы турецкой провинции Хатай произошле 11 мая 2013 года. Взрыв у здания почтового управления Рейханлы унес жизни 53 человек.

В ходе следствия были задержаны 33 человека. 23 февраля 2018 года 9 из 33 подсудимых по данному делу были осуждены к пожизненному заключению. Еще 23 человек получили тюремные сроки от 10 до 15 лет.

В то же время 8 террористов, в числе которых был и Юсуф Назик, были объявлены в международный розыск.

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