Командование Вооруженных сил США ведет переговоры с целью расширить масштаб операций на территории Греции за счет использования военно-воздушных и военно-морских баз в этой стране на фоне обострения напряженности с Турцией из-за ее планов покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

Как передает ТАСС, об этом сообщила во вторник со ссылкой на американских должностных лиц газета Wall Street Journal.

По данным ее источников, геополитические и географические факторы повышают привлекательность баз в Греции для ВС США. Обе страны имеют основания для беспокойства в отношении действий входящей в состав НАТО Турции. При этом Греция с ее благоприятным климатом и военными объектами Североатлантического альянса позволяет круглогодично проводить военно-воздушные учения. Американские военные считают благоприятными имеющиеся возможности для временного размещения своих войск в этой стране.

Как информировали источники издания, переговоры ведет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. Он, однако, не предлагает размещать американские войска и технику в Греции на постоянной основе. При всех потенциальных преимуществах более частое использование военных объектов в Греции не рассматривается Вашингтоном в качестве замены или возмещения авиабазы Инджирлик в Турции, уверяют источники газеты.

Она упоминает председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда, который, как сообщал Пентагон на прошлой неделе, обсудил на встрече в Афинах расширение двустороннего взаимодействия с начальником Генштаба ВС Греции генералом Эвангелосом Апостолакисом. В частности, Данфорд поблагодарил греческую сторону за поддержку США и использование военно-морской базы, расположенной в бухте Суда.

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