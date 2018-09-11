Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру напомнил о незаконности американской военной операции в Сирии.

По его словам, Иран поддерживает Сирию в процессе борьбы с терроризмом на территории страны.

Дипломат также добавил, что Тегеран продолжит играть конструктивную роль в восстановлении мира в ближневосточном государстве.

При этом Хошру напомнил постоянному представителю США при ООН Никки Хейли, что военнослужащие Соединённых Штатов находятся на территории Сирии незаконно.

«Я хочу ещё раз отметить, что Иран был приглашён Сирией вести борьбу с террористами. Военная операция США в Сирии незаконна и является актом агрессии. Это также идёт вразрез с Уставом ООН и должно быть прекращено», — заключил он.

Minval.az