Сотни тысяч каталонцев во вторник, 11 сентября, вышли на улицы Барселоны чтобы отметить Национальный день региона — Диаду, и выразить поддержку независимости от Испании, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на La Vanguardia.

Отмечается, что точное количество участников акции пока неизвестно, но каталонская полиция заявила об «около миллионе участников демонстрации».

Участники держат в руках флаги Каталонии и разнообразные плакаты с надписями «свобода» на английском и испанском языках.

Акция проходит почти через год после проведения референдума, который привел к провозглашению нереализованной декларации о независимости.

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