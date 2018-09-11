Британский кинокритик Эндрю Мэйл объявил сериал «Семнадцать мгновений весны» причиной, по которой к власти пришел президент России Владимир Путин. Об этом он написал в The Guardian во вторник, 11 сентября.

Мэйл подчеркнул, что двенадцатисерийный телефильм Татьяны Лиозновой был создан по заказу КГБ и был призван повысить престиж работников комитета, в том числе разведчиков, и привлечь в орган новых людей.

Главный персонаж сериала, штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц, советский разведчик, стал, по мнению кинокритика, национальным героем в СССР, а анекдоты про него — частью советского фольклора.

Мэйл добавил, что после распада СССР фильм «Семнадцать мгновений весны» получил «любопытное продолжение». В 1991 году петербургский режиссер выпустил короткометражную ленту о местном политическом деятеле, который ранее служил разведчиком в Восточной Германии. Этим человеком был Владимир Путин. Одна из сцен короткометражки повторяла концовку сериала Лиозновой.

«И это привязалось. Люди начали ассоциировать Путина со Штирлицем. Путин никогда прямо не говорил, вдохновил ли Штирлиц его на то, чтобы стать шпионом. Но ему был 21 год, когда вышел сериал, и он поступил в КГБ через два года после этого», — цитирует автор статьи журналистку Дину Ньюман.

Мэйл также напомнил о номере газеты «Коммерсантъ» 1999 года с опросом для читателей — кого бы они хотели видеть следующим президентом России. На втором месте оказался Штирлиц, его же поместили на обложку еженедельного вложения с подписью «Президент — 2000».

Автор сделал вывод, что приход Путина к власти находится в определенной связи с народной любовью к Штирлицу и к тому, что Путина ассоциировали с персонажем. Однако он отметил, что сейчас в России мало кто продолжает видеть это сходство.

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