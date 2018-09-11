В Баку врач станции скорой медицинской помощи в течение одного дня дважды пыталась покончить с собой, причем попытки свести счеты с жизнью она предпринимала и ранее.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Низаминского района.

Гасымова Гюльназ (имя изменено по этическим соображениям) в понедельник, десятого сентября в течение дня дважды пыталась броситься с моста, расположенного по проспекту Гара Гараева. Первая попытка была совершена в 06:00, вторая — в 22:00. Оба раза сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, удалось отговорить Гасымову от этого шага.

Со слов правоохранителей, женщина работает врачом станции неотложной медицинской помощи номер девять. Причины, толкнувшие Гасымову на столь радикальные меры, выясняет прокуратура Низаминского района.

В то же время, как сообщил осведомленный источник в столичных медицинских кругах, несколько лет назад Гасымова дважды пыталась броситься в море. И тогда ее тоже спасли.

Кроме того, саму женщину коллеги описывают как достаточно конфликтную личность, у которой периодически происходили нервные срывы и самовольные отлучки с рабочего места.

За несколько лет работы в столичной «неотложке» она сменила четыре станции по причине конфликтов с коллективом. Помимо этого, женщина находится в разводе и не общается с родными.

В связи с этим, по имеющейся информации, перед профсоюзом будет поднят вопрос о ее дальнейшей профессиональной деятельности как врача и оказании женщине помощи в виде реабилитации.

Minval.az