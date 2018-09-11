Члена королевской семьи из Саудовской Аравии обокрали в отеле Ritz в Париже. Об этом сообщает The Local.

Имя пострадавшего не называется, однако, по некоторым данным, жертвой стала саудовская принцесса. Ограбление произошло во второй половине дня 7 сентября. Согласно заявлению воры вынесли из гостиничного номера украшения на 800 тысяч евро. Драгоценности не были закрыты в сейфе. При этом следов взлома полицейские в номере не обнаружили. Ведется расследование.

Это уже вторая за текущий год кража из парижского отеля Ritz. В январе вооруженные грабители вынесли из ювелирных магазинов гостиницы украшения на 4,75 миллиона евро. В итоге все драгоценности вернули.

Minval.az