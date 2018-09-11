В Китае появилась реклама, подтверждающая слухи о том, что новый iPhone 9 будет иметь две SIM-карты. Представители мобильного оператора China Telecom опубликовали рекламный проспект, демонстрирующий у новой версии «яблочного» смартфона наличие сразу двух слотов для физических SIM-карт. Слухи о подобной особенности появлялись и раньше, однако, многие инсайдеры утверждали, что одна из карточек может стать электронной. Сообщается, что iPhone 9, поддерживающий связь 4G и две SIM-карты, будет продаваться эксклюзивно для азиатского рынка.

Масштабная презентация новых гаджетов корпорации Apple состоится уже завтра, когда и будут раскрыты особенности не только iPhone 9, но и iPhone XC, а также iPhone XS.

Minval.az