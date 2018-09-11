Прошло 17 лет с того времени, как два пассажирских авиалайнера, захваченные членами террористической организации «Аль-Каида», врезались в башни Всемирного торгового центра, что располагались в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Два на тот момент самых высоких небоскреба в мире обрушились, погибло около трех тысяч человек. По числу жертв теракт признан крупнейшим в истории.

Представляем сделанные в тот день фотографии, которые не часто появляются на просторах Интернета, начиная от случайных уличных снимков до видеокадров, запечатленных камерами видеонаблюдения крупных торговых и бизнес-центров. Эти редкие снимки показывают новые стороны того ужасающего дня, 11 сентября 2001 года, который навсегда изменил мир.

Прохожие, оказавшиеся в момент трагедии на пересечении Парк-Роу и Бикман-стрит, застыли в оцепенении. На их глазах начинает рушиться южная башня.

Житель квартиры, расположенной в одной из многоэтажек на Бродвее, открыл окно и успел сделать эту фотографию. Второй самолет только собирается врезаться в здание.

Люди выпрыгивают из окон небоскреба.

Пешеходы убегают по Бродвею от волны дыма и густой пыли, образовавшейся при крушении одной из башен ВТЦ.

Фото из квартиры. Внутри уют и благополучие, а снаружи кошмар и неотвратимость разрушения.

Работа есть работа. Сотрудник компании UPS, специализирующейся на экспресс-доставке и логистике, продолжает делать свое дело. Возможно, он еще не подозревает, что творится у него за спиной.

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