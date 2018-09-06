Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что министр обороны Джеймс Мэттис покидает свой пост.

Как передает ТАСС, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

«Да, он остается здесь [на своем посту]. Мы очень счастливы с ним. У нас много побед», — отметил глава государства, отвечая на вопрос, покинет ли глава Пентагона свой пост.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в ближайшие несколько месяцев Мэттис уйдет в отставку, а в Белом доме уже якобы начали обсуждать возможные кандидатуры на его пост. «Я думаю, что он потрясающий человек. Он проделывает фантастическую работу в качестве министра», — заключил Трамп.

При этом глава Белого дома похвалил министра за заявление с опровержением информации, согласно которой Мэттис называл президента пятиклассником.

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