В иракском городе Басра протестующие прорвав кордон сил безопасности подожгли здание муниципалитета, сообщают местные источники.

Накануне вечером группа манифестантов подожгла здание мэрии Басры.

В ходе вчерашних столкновений протестующих с иракскими силами безопасности в Басре погибли семь человек, более 30 человек пострадали.

Беспорядки вспыхнули из-за ухудшения состояния коммунальной отрасли.

Ранее на юге Ирака начались акции протеста против ухудшения социальных условий, перебоев с подачей воды и электричества, безработицы и коррупции.

Митинги, начавшиеся с богатой нефтью Басры, распространились на другие города страны: Зикар, Бабиль, Майсан, Эд-Дивания, Наджаф.

Массовые акции протеста перекинулись и на столицу страны Багдад.

Minval.az