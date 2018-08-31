День рождения — праздник личный. И отмечать его можно по-разному. Одни предпочитают шумные банкеты с трехзначным числом гостей в «статусном» ресторане, другие — камерный праздник в семейном кругу, третьи вообще отправляются в путешествие, выбирая каждый раз для семейного торжества новый популярный туристический адрес.

Как отмечал свой день рождения Роберт Кочарян — в семейном кругу или шумным застольем в ресторане — пока что не известно. Но, возможно, самый впечатляющий подарок он получил от президента России. Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, которому 31 августа исполнилось 64 года. «В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна», — говорится в сообщении. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «вы знаете, что на протяжении многих лет и Путин, и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении». И даже заверил: Путин не обсуждал в телефонном разговоре с Кочаряном уголовное преследование бывшего президента Армении на его родине.

Только вот не надо быть политтехнологом и экспертом в одном лице, чтобы понять: звонок президента РФ с поздравлениями на день рождения, о чем сообщается на сайте Кремля — это более чем откровенный жест политической поддержки Москвы второго президента Армении. Чем именно он продиктован, весьма четко обрисовал сам Роберт Седракович, который не снижает своей медиа-активности и уже дал интервью ереванскому «Спутнику»: «Я думаю, что если власть по всякому поводу заявляет о высоком уровне отношений, то проблемы на самом деле есть. При нормальной ситуации не было бы смысла напоминать о хороших отношениях так часто. Мне кажется, что власти в Армении неадекватно оценивают ситуацию в регионе». Напомнил о провальном визите Никола Пашиняна в Брюссель: «…Я не понимаю, зачем властям Армении понадобилось участие на столь высоком уровне в саммите Альянса в Брюсселе, в момент, когда отношения НАТО-Россия оказались на нулевой отметке, скажем так, для селфи в коридорах НАТО, и тем самым порождать вопросы у партнеров, думаю, недальновидно». Продемонстрировал прямо-таки высший пилотаж «дипломатии доносов», сказав о новых властях Армении именно то, на что в Москве будут реагировать прямо-таки на уровне инстинкта: «В конце концов, люди, оказавшиеся у власти в Армении, долгие годы выступали против России, против участия Армении в ЕАЭС, против пребывания здесь российской базы. Трудно представить, как все это можно изменить за один день. Да и команда почти целиком состоит из людей, которые в прошлом придерживались совершенно иных геополитических подходов. Почти все они так или иначе были связаны с западными структурами, грантами». Впрочем, это о «команде Пашиняна» в Москве, похоже, знали и без Роберта Седраковича. Который вновь подтвердил свои большие политические планы вообще и намерение участвовать в скорых парламентских выборах в Армении в частности. Как заявил Кочарян, «если я объявил о возвращении в политику, то соответственно, буду участвовать в этих выборах». От конкретики, правда, воздержался, назвав обсуждение формата своего участия «преждевременным»: «Ситуация развивается весьма стремительно. И, думаю, сейчас следует оставить открытым вопрос формата (участия в предстоящих парламентских выборах)», — добавил он. А в Армении, напомним, именно парламентские выборы играют сегодня главную роль: по их итогам формируется парламент и правительство, притом что основные полномочия принадлежат уже не президенту, а премьер-министру. Заявка, пусть и с затененным «форматом», получилась вполне «читаемая».

И вот для Никола Пашиняна такое развитие событий весьма опасно. Само по себе интервью Кочаряна местному «Спутнику» Никола Воваевича, быть может, и не сильно бы напугало. Но поздравления Путина Кочаряну с днем рождения — это уже не просто плохая новость, а прямо-таки «последний звонок». А влияние Москвы на армянском поле трудно переоценить. Россия в решающий момент может бросить на политическую чашу весов и деньги, и экономику, и военно-силовые рычаги.

А она продолжает демонстрировать поддержку «карабахскому клану» самыми разными методами. Как сообщил «Интерфаксу» источник в российских правоохранительных органах, РФ не намерена экстрадировать в Армению бывшего министра обороны республики Микаела Арутюняна, поскольку у него имеется российский паспорт. А бывший министр объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в свержении конституционного строя в марте 2008 года, то есть по тому же делу, что и Роберт Кочарян. Согласно источнику, запрос о выдаче экс-министра обороны Армении Арутюняна, объявленного в межгосударственный розыск, поступил в правоохранительные органы РФ, и в настоящее время находится в стадии рассмотрения. «Предварительно принято решение, что в экстрадиции будет отказано, поскольку установлено, что Микаел Арутюнян с 2002 года имеет российский паспорт», — заявил источник, напомнив, что по конституции граждане России не выдаются зарубежным странам, в том числе и для привлечения к уголовной ответственности. Это, конечно, конституционная норма, но уж больно смахивающая на оплеуху.

Наконец, и сам Роберт Седракович, который занял пост президента после «ползучего переворота» и отстранения от власти Левона Тер-Петросяна, умеет не только устраивать шумные пиар-акции, но, если нужно, использовать и такие рычаги, как «точечные» политические убийства, волна которых накрыла тогда Армению

Более того, политическая реанимация Роберта Кочаряна пришлась на самый опасный и неудобный для Никола Пашиняна момент. Новые выборы в Армении еще не прошли. По-настоящему легитимизировать свою власть «народный премьер» еще не успел. Но уже набрал солидный список провалов и ляпсусов. Обещанная внешнеполитическая переориентация официально отменена. Инвестиций нет и не предвидится. Положение в экономике продолжает стремительно ухудшаться. Объявленная «борьба с коррупцией» обеспечила телеэфир захватывающими «маски-шоу» и демонстрацией награбленных богатств, но вот дыры в бюджете залатать не помогла. Да и фигуранты «коррупционных» дел подозрительно быстро выходят на свободу. А в Ереване уже задают неприятные вопросы по поводу митинга 17 августа, где Пашинян отмечал 100 дней своего правительства. На этом фоне, когда в армянском обществе уже нарастает разочарование деятельностью Пашиняна, и самое время готовиться к решительному броску к власти. Падение которой не за горами — такой опытный игрок, как Роберт Кочарян, в этом, во всяком случае, уверен. А у его приемной уже выстраивается четырехчасовая очередь из бывших чиновников, военных, руководителей СМИ и даже ученых. А это верный признак, что на Кочаряна уже делают ставку.

Здесь, конечно, таится нешуточный массив информации к размышлению. Перспектива возвращения к власти Роберта Кочаряна, да еще и при явной поддержке Москвы — еще один повод задуматься, стоило ли делать ставку на «разлад» между Москвой и Ереваном и призывать Азербайджан вступать в ОДКБ. Судя по всему, «западный проект» в Армении с ее тотальной зависимостью от России просто не мог оказаться долгосрочным и успешным, а надежды на поддержку Запада и «булочки Нуланд» были слегка преувеличены.

Понятно и другое. По совести говоря, хотя среди европейских политиков и считалось хорошим тоном изрекать что-то вроде «вот сейчас к власти в Армении пришло новое демократическое правительство, и это позволяет надеяться, что на переговорах наступит долгожданный прорыв», в реальности не очень-то верилось, что Пашинян и его команда, чьим основным ресурсом был и остается уличный популизм, решатся на реальные подвижки в Карабахе. Но теперь возвращение к власти «карабахского клана» уничтожает остатки и этих иллюзорных надежд. Но если в первый срок Кочаряна это давало Армении надежду на консервацию конфликта, то сегодня, с учетом изменившейся расстановки сил между Азербайджаном и Арменией, повышает риск возобновления боевых действий, которые ужее будут повторением в больших масштабах апрельских боев и Гызылгая-Гуннутской операции, но не боевых действий начала девяностых. Такое развитие событий, конечно, не отвечает интересам Азербайджана, где выступали и выступают за мирное урегулирование конфликта. Но настоящую катастрофу возвращение «карабахского клана» несет Армении. Впрочем, этот выбор, похоже. Москва сделала за нее.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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