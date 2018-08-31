Убыточное мышление исключает доходность предприятия вне зависимости от того, о каком предприятии идет речь. Срабатывает элементарный закон логики, согласно которого желаемый результат есть следствие конструктивного подхода.

Армения в силу упертой близорукости продолжает терять последние возможности, и за это ей нужно корить не других, а себя. Не странно, что она проигрывает на всех фронтах, теряя последние преимущества. Почему? Об этом чуть позже.

Пока же она вынуждена нервно рефлексировать на позитивные итоги завершившихся в Баку азербайджано-грузинских контактов в верхах, что, впрочем, укладывается в рамки больного сознания.

Полное взаимопонимание в диалоге Баку с Тбилиси на протяжении долгих лет была нормой. В последнее время ввиду невнятных и алогичных действий предыдущего грузинского кабинета Георгия Кврикашвили обозначился сбой. Экс-глава кабинета изменил духу взаимопонимания, который предопределял семантику отношений Азербайджана и Грузии. Но дело, как говорится, прошлое.

Визит нынешнего главы кабинета Мамуки Бахтадзе в Баку расставил все по местам, обозначив соответствие несущих параметров партнерства канонам жанра. Не случайно азербайджанский президент Ильхам Алиева и грузинский премьер сконцентрировались на том, что отзывается пользой не только для соседних стран, но и региона. В геоэкономике только недалекие и авантюристы могут себе позволить поиск добра от добра. Прагматики же всегда выбирают ровный путь к искомому.

Совместные двусторонние и региональные проекты приносят выгоду Азербайджану и Грузии, и они нашли решение в плоскости поступательных синхронных действий. Вот почему И.Алиев и М.Бахтадзе обсудили контуры новых планов, имеющих перспективное звучание.

Потенциал двустороннего действия реализуется согласно заданной траектории, и чтобы он не обманывал ожидания, необходимы корректировки расчетов и новые решения. Они воссоздают предпосылки для больших начинаний, и важно, чтобы ничто не мешало гармоничному движению.

Символично, что двусторонний товарооборот увеличивается. Это показательная индикация, играющая роль стимула и фактора уверенности. Потому лидеры заострили внимание на том, что позволит перешагнуть за психологический рубеж в $1 млрд. Видения совпадают, ничто не мешает расширению границ взаимодействия, стало быть, задуманное найдет воплощение. В контексте обсуждений прозвучало обоюдное желание увеличить достигнутое на 50-60%.

Грузинский премьер воздал должное еще и растущему эффекту сотрудничества в таких областях, как культура, искусство, спорт и туризм. Последнее для Грузии особенно важная статья. Устойчивый диалог, играющий роль гаранта в укреплении позитивной среды, становится предопределяющим фактором для западного соседа.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что Баку и Тбилиси общими усилиями смогли перекроить энергетическую карту субконтинента, указал на важность сохранения режима добрососедства. Оно непосредственно влияет на обеспечение безопасности и, соответственно, инвестиционного климата. Международное звучание этого мотива бесспорно, и свидетельством тому активность Азербайджана в регионе, где именно Баку стал первым и крупным инвестором для Грузии.

Прока от региональных инициатив могло бы перепасть и Армении, не будь ее политика агрессивной и опасной. Неугомонность, рискованное позиционирование вывело Ереван за скобки конструктивного действия, и ставка ее элиты на случайности и шантаж, не говоря о бряцании оружием, стало настоящим проклятием для армянского государства.

Еще перед визитом М.Бахтадзе в Баку стало известно о том, что с 1 сентября Тбилиси введет запрет на импорт пшеницы в Армению сухопутным наземным транспортом через грузинскую территорию. Импортирующим компаниям разосланы соответствующие предупреждения.

Таким образом, на пути из России в Армению зажигается новый стоп сигнал для стратегически важного продовольственного товара. Поставлены в известность грузоперевозочные компании. Грузинские власти в принятии решения взяли за основу возможные риски. Их поток увеличивается, и с этим невозможно пренебрегать.

Отныне Еревану придется осуществлять импорт пшеницы из России морским путем, через порт Поти. Это означает, что время поставок будет еще и обусловлено погодными условиями. Возрастет тариф, и тонна пшеницы подорожает на $50.

В условиях разрушенной экономики и пугающей инфляции ограничение аукнется Еревану новыми проблемами. Он итак загибается перед тяжестью растущего бюджетного дефицита, безработицей и безудержным ростом цен, а тут еще и прибавляются неподъемные нагрузки.

Имеет ли отношение к данному решению Баку? Скорее, нет. Суть вопроса в другом.

После нескольких алогичных антиазербайджанских фортелей правительства Квирикашвили, премьер М.Бахтадзе разворачивает экономику от невостребованных экспериментов в сторону ясности, и понятно почему. С проблемными субъектами иметь дело не только нежелательно, но и опасно. И, вообще, зачем испытывать судьбу, если тот, ради которого рискуешь, все равно не оценит?!

Тофик Аббасов, политический обозреватель Minval.az

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