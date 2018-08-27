28 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 25-26 градусов тепла. Будет преобладать северо-восточный ветер.

В районах Азербайджана завтра пройдет без осадков, однако утром и вечером в некоторых местах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az