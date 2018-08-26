Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии Исмаиллинского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча».

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие предприятия.

Председатель Правления Открытого акционерного общества «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства о развитии ковроткачества в нашей стране и деятельности этого предприятия.

Проводимая в последние годы работа по развитию одного из древних народных искусств – ковроткачества — приносит свои плоды. Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, придающего большое значение развитию этой сферы, во многих регионах уже открылись ковровые фабрики. На первом этапе было запланировано строительство ковровых мастерских ОАО «Азерхалча» в городе Горадиз, Агдамском, Агстафинском, Хачмазском, Исмаиллинском, Газахском, Габалинском, Губинском, Шамкирском и Товузском районах. С участием главы государства уже введены в действие предприятия в Горадизе, Шамкире, Губе и Хачмазе.

Для обеспечения материалами этих предприятий в Сумгайытском химико-промышленном парке продолжается строительство прядильно-красильной фабрики общим инвестиционным объемом 18 миллионов долларов, 5 региональных пунктов заготовки шерсти и красителей в Горадизе, Шамкире, Губе и Хачмазе. В соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева в городе Нахчыван, Гобустанском, Шабранском, Сабунчинском, Лянкяранском, Абшеронском, Кюрдамирском, Билясуварском, Геранбойском и Тертерском районах уже начались работы по строительству и оснащению ковровых мастерских. В 2019 году планируется строительство таких предприятий еще в 10 городах и районах.

Было сообщено, что строительство Исмаиллинского филиала ОАО «Азерхалча» началось в 2016 году. Строительные работы выполнены с высоким качеством. Предполагается, что в здании филиала общей площадью 1252,88 квадратных метра будут работать 150 ткачих и 12 административно-хозяйственных работников. Здание состоит из ткацкой мастерской, комнаты для художников, склада, столовой, медицинского кабинета, зала для продажи ковров и других разделов.

В мастерской на 43 станках различного размера будут ткаться азербайджанские ковры. В основном будет отдаваться предпочтение оригинальным орнаментам ширванских ковров, которые ткут в селах Агсуинского, Исмаиллинского, Гобустанского, Шамахинского, Агдашского, Гёйчайского, Гаджигабульского, Кюрдамирского, Сальянского, Уджарского, Зардабского, Гахского, Габалинского, Огузского, Шекинского и Загатальского районов. Эти орнаменты подготовлены художниками «Азерхалча» на основе древних и оригинальных ковров, хранящихся в музеях мира и частных коллекциях, а также собранных в различных регионах нашей республики. Мастерская обеспечена необходимым сырьем и принадлежностями – шерстяными нитями различных цветов, такими инструментами, как колотушки для уплотнения нитей, ножницы, ножи.

Было отмечено, что ткачихи, работающие на предприятии, являются жительницами города Исмаиллы и других населенных пунктов района. В течение нескольких месяцев они прошли учебно-подготовительные курсы, организованные «Азерхалча», совершенствовали свои умения и навыки по ковроткачеству. Учебно-подготовительные курсы будут продолжать работу и после начала функционирования филиала, и выпускницы этих курсов получат учебный сертификат ОАО «Азерхалча».

В зале продажи ковров будут демонстрироваться и продаваться ковры и ковровые изделия, созданные в ОАО «Азерхалча».

В заключение была сделана фотография на память.

Minval.az