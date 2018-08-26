Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется на скорейшее завершение переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между его страной и Европейским союзом.

Он заявил об этом в субботу на пресс-конференции по итогам переговоров в Баку с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Сегодня были обсуждены связи между Азербайджаном и Европейским союзом. Мы очень довольны их развитием. В этом году был подписан документ о приоритетах сотрудничества, ведется работа над большим соглашением, которая идет очень конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время переговоры успешно завершатся и для сотрудничества между ЕС и Азербайджаном начнется новый период», — сказал Алиев.

Он также подчеркнул, что Азербайджан намерен продолжить сотрудничество с европейскими структурами в области демократии и защиты прав человека.

Minval.az