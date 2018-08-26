Формирование нового правительства в Армении может стать толчком для переговоров по карабахскому урегулированию. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Факт формирования нового правительства в Армении может придать толчок переговорам [по урегулированию карабахского конфликта], и Германия также может в этом участвовать», — сказала Меркель. Она подчеркнула, что ее «страна заинтересована в разрешении конфликта и будет вносить свой вклад в рамках минской группы».

Меркель сообщила, что обсудила с президентом Азербайджана вопросы региональной безопасности.

«Мы согласны с мнением, что все конфликты, в том числе в этом регионе, должны быть урегулированы мирным путем, путем переговоров», — отметила канцлер ФРГ.

Minval.az