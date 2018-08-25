Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в субботу в рамках визита в Шамахы приняли участие в открытии комплекса виноградарства и виноделия ООО «Ширванские вина» в селе Мейсери.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали первую продукцию.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом предприятия.

Работник предприятия Захир Алиев поблагодарил главу государства за оказанное внимание и заботу.

В заключение была сделана фотография на память.

Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии современного животноводческого комплекса на 1000 голов ООО «AZZA AGRO», сданного в эксплуатацию в селе Кейванди Исмаиллинского района.

Министр экономики Шахин Мустафаев и предприниматель Зохраб Асланов проинформировали главу государства о проделанной работе в комплексе.

Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии Исмаиллинского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча».

Глава государства встретился с коллективом предприятия.

В заключение была сделана фотография на память.

Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Исмаиллинский район принял участие в открытии реконструированной 110/35/10 -киловольтной подстанции «Исмаиллы».

Председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг» Баба Рзаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о деятельности предприятия.

Глава государства ввел подстанцию в действие.

В заключение была сделана фотография на память.

Ильхам Алиев в субботу в рамках визита в Исмаиллинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Кюрдмашы-Келбенд- Гирк, отделяемой от 5 километра дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, после реконструкции и восстановления.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о новой дороге.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.

Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии агропарка в Исмаиллинском районе, созданного ООО «Buta Qrup».

Министр экономики Шахин Мустафаев и предприниматель Башир Гулиев подробно проинформировали главу государства о проделанной работе в агропарке.

Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие.

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