25 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем 40-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 25 августа температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура воды составит 25-26 градусов тепла. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Завтра в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако утром в некоторых северных и восточных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az