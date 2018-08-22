Задержан житель Сабирабадского района, присвоивший cнятые из банкомата деньги пенсионера.

Об этом Report сообщил старший инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел, лейтенант полиции Тогрул Насирли.

Так, 21 августа житель села Уладжалы Сабирабадского района обратился в отделение Полиции (РОП) с жалобой о том, что днем ранее он направился к расположенному на территории района банкомату Kapital bank чтобы снять пенсию со счета, у банкомата пенсионер попросил помощи у неизвестного, но последний сказал, что денег на счету нет и вернул карту. Вскоре мужчина понял, что имевшиеся на счету 187 манатов были сняты, а тот незнакомец его обманул.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками РОП, «по горячим следам» был задержан подозреваемый в совершении преступления житель города Ширван ранее судимый 48-летний Ильгар Эминов. Во время допроса он признался в совершенном деянии.

В связи с данным фактом в Сабирабадском РОП проводится разбирательство. Не исключено участие задержанного в аналогичных преступлениях.

Minval.az